Режим беспилотной опасности отменили в Ростовской области утром 7 июля

Около десяти БПЛА сбили над Ростовской областью в ночь на 7 июля. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Утром 7 июля в Ростовской области отменили беспилотную опасность. Об этом сообщили в донском МЧС.

Напомним, что в ночь на 7 июля Ростовская область подвергалась атаки БПЛА. Дроны сбили над Семикаракорским, Миллеровским, Багаевским, Кашарским и Тарасовским районами, а также в Таганроге, Новочеркасске и Батайске.

Всего было уничтожено около десятка беспилотников.

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