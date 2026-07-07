Жителей Ростовской области предупредили о высоком уровне аллергенов в воздухе

Высокая активность пыльцы сорняков и злаков прогнозируется в Ростовской области. Фото: Анастасия Осипова. Перейти в Фотобанк КП

Во вторник, 7 июля, в Ростовской области прогнозируется высокая активность пыльцы сорняков и злаков. Об этом сообщил сервис Яндекс.Погода.

Умеренный уровень концентрации ожидается для пыльцы полыни, тогда как активность пыльцы липы остается низкой.

Отметим, что пыльца растений содержит специфические белки-аллергены, которые при вдыхании могут вызывать иммунный ответ у предрасположенных людей.

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