Тело мужчины обнаружили в Дону в районе Азова

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП
В Азове при патрулировании акватории Дона спасатели обнаружили тело мужчины. Инцидент произошел 6 июля. Об этом сообщили в донском МЧС.
Личность погибшего и обстоятельства случившегося в настоящий момент устанавливаются. На месте происшествия работают следственные органы.
Ранее в донском МЧС сообщили, что за минувшие сутки было зафиксировано два происшествия на воде, двое погибли.
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