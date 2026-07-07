Тело мужчины обнаружили в Дону в районе Азова

Спасатели нашли погибшего при патрулировании акватории в Азове. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Азове при патрулировании акватории Дона спасатели обнаружили тело мужчины. Инцидент произошел 6 июля. Об этом сообщили в донском МЧС.

Личность погибшего и обстоятельства случившегося в настоящий момент устанавливаются. На месте происшествия работают следственные органы.

Ранее в донском МЧС сообщили, что за минувшие сутки было зафиксировано два происшествия на воде, двое погибли.

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