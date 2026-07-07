13 Февроний и 1149 Петров проживают в Ростовской области

Годовалые Феврония и Пtтр родились в День семьи, любви и верности в Ростовской области. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области проживают 13 женщин с именем Феврония и 1149 мальчиков по имени Петр. Об этом сообщили в СФР по Ростовской области.

Самой старшей Февронии — 91 год, самая младшая родилась в 2025 году. Годовалые Феврония из Новочеркасска и Петр из Азовского района появились на свет в День семьи, любви и верности — 8 июля. СНИЛС им был назначен в автоматическом режиме, без заявлений со стороны родителей.

В СФР по Ростовской области добавили, что с 2019 года СНИЛС присваивается новорожденным беззаявительно. Данные поступают из органов ЗАГС в течение пяти рабочих дней после регистрации рождения. Номер появляется в личном кабинете родителя на портале Госуслуг. Если мама не зарегистрирована на портале, она может узнать номер СНИЛС в клиентской службе Отделения СФР или в МФЦ.

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