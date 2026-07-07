Ритуальный бизнес выставили на продажу в Ростове

Продаются помещение в 36 квадратных метров и земельный участок. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ритуальный бизнес выставили на продажу на Северном кладбище в Ростове-на-Дону. Информацию опубликовали на сайте с бесплатными объявлениями.

Продавец готов передать покупателю действующий бизнес за 2,6 млн рублей. По его словам, средние ежемесячные расходы составляют 40 тысяч рублей, а ежемесячная прибыль - 400 тысяч рублей. Окупаемость - три месяца.

Возраст бизнеса - 10 лет, это ИП. В собственности находятся помещение в 36 квадратных метров и земельный участок. Адрес объекта - Орбитальная, 12А.

Добавим, ранее в донской столице опубликовали обновленные тарифы на услуги по погребению.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

В Ростовской области выставили на продажу АЗС за 950 тысяч рублей

Несколько заправок выставили на продажу в разных городах Ростовской области (подробности)