Ритуальный бизнес выставили на продажу в Ростове

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП
Ритуальный бизнес выставили на продажу на Северном кладбище в Ростове-на-Дону. Информацию опубликовали на сайте с бесплатными объявлениями.
Продавец готов передать покупателю действующий бизнес за 2,6 млн рублей. По его словам, средние ежемесячные расходы составляют 40 тысяч рублей, а ежемесячная прибыль - 400 тысяч рублей. Окупаемость - три месяца.
Возраст бизнеса - 10 лет, это ИП. В собственности находятся помещение в 36 квадратных метров и земельный участок. Адрес объекта - Орбитальная, 12А.
Добавим, ранее в донской столице опубликовали обновленные тарифы на услуги по погребению.
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