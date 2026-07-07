Ландшафтный пожар вспыхнул в районе улицы Доватора в Ростове, ведется тушение

Пожар локализован на 300 кв. метрах. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Днем 7 июля жители Западного в Ростове-на-Дону заметили возгорание. Ситуацию уже прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

Оказалось, огонь разгорелся в Советском районе, около Доватора, 168.

- В 15:20 поступило сообщение о загорании сухой растительности, ведется реагирование. Пожар локализован на 300 кв. метрах, - рассказали в МЧС.

Полную ликвидацию пожара к этому моменту еще не объявили. Информацию о количестве сил и средств на месте происшествия не уточнили.

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