Ландшафтный пожар вспыхнул в районе улицы Доватора в Ростове, ведется тушение

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП
Днем 7 июля жители Западного в Ростове-на-Дону заметили возгорание. Ситуацию уже прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
Оказалось, огонь разгорелся в Советском районе, около Доватора, 168.
- В 15:20 поступило сообщение о загорании сухой растительности, ведется реагирование. Пожар локализован на 300 кв. метрах, - рассказали в МЧС.
Полную ликвидацию пожара к этому моменту еще не объявили. Информацию о количестве сил и средств на месте происшествия не уточнили.
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