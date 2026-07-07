Глава СК потребовал отчет по делу о нарушении прав ветерана боевых действий

В СК возбудили уголовное дело. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области начали уголовное следствие после сообщения о нарушении жилищных прав ветерана боевых действий. Ситуацию взял на контроль председатель СК России Александр Бастрыкин.

- Главой ведомства дано поручение доложить о ходе расследования, а также о мерах, принятых по восстановлению прав ветерана, - говорится в сообщении федерального Следкома.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что врач-терапевт ростовской поликлиники, который также является ветераном боевых действий, на протяжении длительного времени не может получить положенное ему жилье. При этом в публикациях отметили, что проблема не разрешилась даже после возбуждения дела.

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