В Ростове возбудили уголовное дело по факту смерти 12-летнего мальчика

Ход расследования поставлен на контроль в следственном управлении. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове-на-Дону после смерти 12-летнего мальчика возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области.

По предварительным данным, ночью несколько несовершеннолетних неосторожно обращались с легковоспламеняющейся жидкостью. В итоге один из детей получил термический ожог и был госпитализирован. Несмотря на медицинскую помощь, ребенок скончался в больнице.

- Сейчас проводятся следственные действия, выясняются обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются свидетели и очевидцы, - прокомментировали в СК.

Ход расследования поставлен на контроль в следственном управлении.

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