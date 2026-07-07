Обучение в медколледжах Ростовской области становится целевым

Приоритетное право на зачисление получают те, у кого есть договор о целевом обучении. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В медицинских колледжах Ростовской области делают ставку на адресную подготовку и гарантированное трудоустройство выпускников. Благодаря этому будущие специалисты получают бесплатное образование и возможность устроиться на работу сразу после получения диплома, отмечают донские власти.

В частности, Ростовский базовый медицинский колледж ведет подготовку по специальностям: «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Стоматология ортопедическая», «Стоматология профилактическая», «Медико-профилактическое дело», «Фармация» и «Сестринское дело». Приоритетное право на зачисление получают те, у кого есть договор о целевом обучении.

- Заключить целевой договор с будущим работодателем – возможность увидеть свое рабочее место еще до начала учебы. Взаимодействие колледжа и больниц в таком формате, является уникальным, - подчеркнул министр здравоохранения Ростовской области Наири Варданян.

Предложения работодателей для желающих пройти целевое обучение доступны на цифровой платформе «Работа в России», а также в приемной комиссии колледжа.

В 2026 году донские власти выделили финансирование на подготовку более двух тысяч специалистов среднего медперсонала. Это помогает в ликвидации кадрового дефицита.

Напомним, для молодых специалистов в регионе также действуют меры поддержки, среди которых программа «Земский фельдшер». Молодым медикам выделяют служебное жилье или компенсируют аренду, возможны региональные выплаты на оплату части стоимости приобретенного жилья.

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