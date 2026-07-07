В Ростовской области производство молока увеличилось на 24,6%

За январь-май рост производства обработанного молока составил 24,6%. Фото: Денис КОРАБЛЕВ. Перейти в Фотобанк КП

По итогам пяти месяцев 2026 года Ростовская область заняла первое место в стране по производству консервированных овощей. Кроме того, регион стал третьим по выпуску растительных масел и пятым по производству круп и хлебобулочных изделий. Об этом рассказали на совещании в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

По информации властей, за январь-май рост производства обработанного молока составил 24,6%. Производство хлебобулочных изделий длительного хранения выросло на 17,6%, переработанной и консервированной рыбы – на 3,9%, хлебобулочных изделий недлительного хранения – на 1,6%, минеральной и питьевой упакованной воды – на 1,9%.

- Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности работают в штатном режиме. Запасы продовольствия достаточны, при необходимости производители готовы увеличить объемы выпуска продукции, - подчеркнула заместитель губернатора – министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Анна Касьяненко.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

Автобусы-гармошки временно исчезли с городских маршрутов в Ростове

Ростовские власти прокомментировали ситуацию с автобусами-гармошками (подробности)