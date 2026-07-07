Автобусы-гармошки временно исчезли с городских маршрутов в Ростове

Семь «гармошек» сейчас работают на маршрутах № 71, 4, 33, 35, 42. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Накануне жители Ростова-на-Дону сообщили, что с маршрутов пропали новые автобусы-гармошки. О том, что произошло и куда пропали новые машины, курсирующие по городским маршрутам, рассказал исполняющий обязанности директора департамента транспорта Евгений Романцов.

- МУП МТК «Ростовпассажиртранс» на постоянной основе проводит анализ пассажиропотока на обслуживаемых предприятием маршрутах. Сейчас фиксируется сезонное снижение числа пассажиров. В связи с чем было принято решение временно заменить часть автобусов особо большого класса на автобусы большого класса, - пояснил Евгений Романцов.

По словам чиновника, семь «гармошек» сейчас работают на маршрутах № 71, 4, 33, 35, 42. При необходимости количество машин особо большого класса могут увеличить.

Напомним, в июне 2026 года на маршруты в донской столице вышли 90 новых автобусов большого и особо большого класса.

Транспорт приобрели при поддержке регионального правительства. Это обновление автопарка стало самым крупным почти за десять лет. Автобусы повышенной вместимости направили на наиболее загруженные маршруты.

Добавим, также ростовские перевозчики продолжают набор водителей на маршруты. Ранее сообщалось о нехватке 959 водителей общественного транспорта. Дефицит водительского состава в АТП весной составил 46,7%.

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