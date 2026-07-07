Власти Ростова вновь ищут подрядчика для ремонта перехода на проспекте Кировском

Речь идет об объекте культурного наследия регионального значения. Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове-на-Дону снова объявили тендер на ремонт подземного перехода на пересечении проспекта Кировского и улицы Большой Садовой. Информация опубликована на сайте госзакупок.

Предполагаются работы по реставрации, а также капитальный ремонт. Заказчиком выступает городская дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры. Конкурс открыли 6 июля, заявки будут принимать до 14 июля. Подрядчика определят 16 июля 2026 года.

Начальная цена контракта - 46,7 млн рублей, деньги выделят из бюджета Ростова-на-Дону. Обновление подземного перехода необходимо провести в четыре этапа. Срок завершения четвертого этапа - 1 ноября 2027 года. Срок исполнения контракта - 31 декабря 2027 года.

Напомним, речь идет об объекте культурного наследия регионального значения. В мае этого года власти не смогли найти подрядчика для ремонта перехода. Тогда на строительство, реставрацию четырех мозаичных панно, освещение и установку пандусов планировали потратить 48 млн рублей.

Контракт с прежним подрядчиком расторгли из-за нарушений обязательств и срыва графиков. Исполнитель не приступил к воссозданию уникального мозаичного панно площадью около 20 кв. метров. Кроме того, он не предоставил проектную документацию, проигнорировал противоаварийные меры и не обеспечил охрану объекта.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

Власти Ростова-на-Дону наймут патрульных для охраны подземных переходов

На патрулирование ростовских переходов потратят более 1,7 миллиона рублей (подробности)