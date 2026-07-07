Апелляционная инстанция подтвердила штраф для порта Ростова

АО «Ростовский порт» оштрафовали на 25 тысяч рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Штраф для порта Ростова-на-Дону подтвердил Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд. Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

По информации суда, в апреле 2026 года АО «Ростовский порт» привлекли к административной ответственности за использование федерального имущества без надлежащих документов (ч. 2 ст. 7.24 КоАП РФ) и оштрафовали на 25 тысяч рублей.

Основанием для такого решения послужили материалы проверки Волго-Донского транспортного прокурора Южной транспортной прокуратуры. Оказалось, порт использовал причальные сооружения без специальных документов и после расторжения договора аренды не освободил территорию от принадлежащего ему имущества.

Речь идет о грузовых причалах Ростовского ковша, центрального грузового района и Александровского ковша в границах морского порта Ростова-на-Дону.

В апелляционной инстанции Ростовский порт оспаривал решение Арбитражного суда Ростовской области. Истец пояснил, что «правоотношения связаны с оказанием услуг по швартовке и стоянке судов между судовладельцами и ФГУП «Росморпорт», а не с арендой», но доводы были отклонены.

Использование федерального имущества после расторжения договора аренды признали административным нарушением.

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