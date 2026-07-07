Завод в Ростовской области запустит производство насосных агрегатов

Донская продукция станет альтернативой импортным аналогам. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области запустят производство высокотехнологичных насосных агрегатов. Соответствующее соглашение на международной промышленной выставке «Иннопром-2026» подписали донские власти и таганрогский завод «Красный котельщик». Об этом сообщили в управлении информационной политики донского правительства.

Инвестпроект требует более 400 млн рублей вложений. Деньги нужны на создание специализированного участка, закупку станочного парка и обучение персонала. Реализация проекта позволит создать десятки новых рабочих мест.

На заводе планируют производить питательные, конденсатные и рециркуляционные электронасосные агрегаты. Продукция будет альтернативой импортным аналогам.

- Создание собственного производства насосных агрегатов такого класса – это ответ на вызовы времени и вклад в энергетическую безопасность страны на фоне ухода основных иностранных поставщиков насосного оборудования с отечественного рынка, - прокомментировал министр промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев.

Питательные и конденсатные насосы - важные элементы генерирующего оборудования тепловых и атомных электростанций. Локализация их производства на Дону позволит сократить сроки поставок и снизить риски для стратегически значимых энергообъектов.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

В Ростовской области производство молока увеличилось на 24,6%

Власти: запасов продовольствия на Дону достаточно, предприятия работают в штатном режиме (подробности)