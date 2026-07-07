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НовостиЭкономика7 июля 2026 19:10

Завод в Ростовской области запустит производство насосных агрегатов

На Дону за 400 млн рублей планируют создать производство высокотехнологичных насосных агрегатов
Ангелина СКИБА
Донская продукция станет альтернативой импортным аналогам.

Донская продукция станет альтернативой импортным аналогам.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области запустят производство высокотехнологичных насосных агрегатов. Соответствующее соглашение на международной промышленной выставке «Иннопром-2026» подписали донские власти и таганрогский завод «Красный котельщик». Об этом сообщили в управлении информационной политики донского правительства.

Инвестпроект требует более 400 млн рублей вложений. Деньги нужны на создание специализированного участка, закупку станочного парка и обучение персонала. Реализация проекта позволит создать десятки новых рабочих мест.

На заводе планируют производить питательные, конденсатные и рециркуляционные электронасосные агрегаты. Продукция будет альтернативой импортным аналогам.

- Создание собственного производства насосных агрегатов такого класса – это ответ на вызовы времени и вклад в энергетическую безопасность страны на фоне ухода основных иностранных поставщиков насосного оборудования с отечественного рынка, - прокомментировал министр промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев.

Питательные и конденсатные насосы - важные элементы генерирующего оборудования тепловых и атомных электростанций. Локализация их производства на Дону позволит сократить сроки поставок и снизить риски для стратегически значимых энергообъектов.

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