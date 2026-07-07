2600 идеи представили жителей Ростовской области в рамках всероссийского форума

Проекты победителей получат поддержку. Фото: сайт правительства Ростовской области

В Ростовской области подвели итоги регионального этапа всероссийского форума «Сильные идеи для нового времени», сообщает «Городской репортер».

По информации издания, презентация состоялась 7 июля в зале заседаний ученого совета РГЭУ (РИНХ). Из 2646 проектов отобрали десять лучших, их представят на федеральном уровне. От жителей Дона поступили предложения по разным направлениям: от медицины и поддержки участников СВО до финансовой грамотности и экологии.

В частности, лучшими признали проект по развитию эмоционального интеллекта у детей с расстройствами аутистического спектра и систему трудовой и социальной реинтеграции участников СВО, а также проект карьерной навигации для студентов-медиков.

Финал форума состоится 24 и 25 августа в Нижнем Новгороде. Победители получат комплексную поддержку для реализации своих проектов. Цель — выявить и поддержать предложения, которые укрепят суверенитет страны и помогут достичь национальных целей.

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