Губернатор Ростовской области провел интерактивный прием граждан

Губернатор Юрий Слюсарь. Фото: сайт правительства Ростовской области

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в ходе интерактивного приема граждан рассмотрел несколько обращений из разных городов и районов региона. Об этом сообщает пресс-служба донского главы.

Многодетная мать из Красного Сулина сообщила губернатору о перебоях с электричеством на улице Зерновой. Реконструкцию линий запланировали до конца года. Юрий Слюсарь потребовал завершить работы до 1 октября.

Житель села Алексеево-Лозовского Чертковского района попросил о капремонте дороги. Проезжая часть страдает от фур, которые едут через село после открытия пункта взимания платы на М-4 «Дон». В этом случае на обновление дороги выделили около 26 млн рублей. Завершить работы должны до середины ноября 2026 года. Губернатор поручил предусмотреть ремонт примыкающего к улице участка дороги в следующем году.

Жительница Ростова-на-Дону попросила отремонтировать внутриквартальный проезд от улицы Таганрогской до экономического лицея № 71 на Военведе. Проезд включили в перечень ремонта на 2026 год. Работы намерены выполнить до 1 сентября. Губернатор поручил обеспечить выполнение задачи.

Жительница Новошахтинска попросила завершить капремонт поликлиники в поселке Западном. Контракт заключен на 67 млн рублей, плановое завершение работ - до 30 ноября 2027 года. Юрий Слюсарь поручил держать сроки на контроле, уделить внимание оснащению поликлиники, а также привлечению врачей и медперсонала.

Житель Таганрога попросил обустроить детскую площадку во дворе дома по переулку Смирновскому. Проект - победитель конкурса «Сделаем вместе», жители собрали деньги. Завершить работы планируют до 1 октября. Юрий Слюсарь поручил властям уложиться в этот срок.

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