В среду в регионе ожидается жара до +35. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

По прогнозу синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 8 июля будет жаркой, без дождей и лишь со слабым ветром. Подробный прогноз на среду выяснили у специалистов регионального гидрометцентра.

Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области

Согласно прогнозу, погода в Ростове-на-Дону 8 июля будет переменной облачности, преимущественно без осадков. Ветер северной четверти с переходом на юго-восточный и южный разовьет скорость в 7 - 12 м/с. В ночь на 9 июля также ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер южной четверти задует со скоростью в 6 - 11 м/с.

В Ростовской области в среду синоптики прогнозируют переменную облачность. Во второй половине дня и вечером местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза, в остальное время осадков не ожидается. Ветер северной четверти с переходом на юго-восточный и южный будет дуть со скоростью в 7 - 12 м/с, при грозе порывы до 15 м/с. В ночь на четверг ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер южной четверти задует со скоростью в 6 - 11 м/с.

Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области

Днем 8 июля в Ростове-на-Дону температура воздуха поднимется до +31 — +33 градусов. В ночь на 9 июля ожидается от +18 до +20 градусов.

В Ростовской области дневная температура воздуха в среду составит от +30 до +35 градусов. В ночь на четверг столбики термометров опустятся до +17 — +22 градусов, местами до +14.

Атмосферное давление в течение суток останется в пределах нормы — от 744 до 764 миллиметров ртутного столба.

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