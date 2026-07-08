Ростовская область вошла в топ-5 регионов России по числу стобалльников ЕГЭ

В этом году 216 выпускников в Ростовской области написали экзамены на 100 баллов. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Ростовская область вошла в топ-5 регионов по количеству выпускников, написавших ЕГЭ на 100 баллов. Рейтинг составили в ТАСС.

Лидером списка стал Санкт-Петербург — 914 стобалльных работ. Это рекорд: годом ранее их было 536. На втором месте Московская область с 836 результатами. В Татарстане — 459 выпускников, на Кубани — 416.

Ростовская область также показала рост. В этом году 216 выпускников региона получили 100 баллов на ЕГЭ. При этом общее число идеальных результатов на Дону увеличилось по сравнению с прошлым годом.

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