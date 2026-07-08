Два вуза Ростовской области вошли в рейтинг уровня зарплат выпускников-юристов

При составлении рейтинга аналитики использовали базу резюме и другие открытые источники. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Два вуза Ростовской области вошли в федеральный рейтинг, в котором учитывается уровень зарплат юристов, окончивших обучение в 2020-2025 годах. Об этом сообщает SuperJob.

Южный федеральный университет потерял одну позицию за год и теперь находится на 12 месте. Средний размер зарплат выпускников этого вуза в юридической сфере вырос на 10 тысяч рублей и составляет 115 тысяч рублей в месяц. 75% специалистов остаются работать в Ростове после обучения.

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) остался на 15 месте. Средняя оплата труда выпускников-юристов этого вуза также увеличилась на 10 тысяч рублей, до 107 тысяч рублей в месяц. 65% окончивших РГЭУ (РИНХ) остаются работать в донской столице после окончания обучения.

Первое место по уровню зарплат выпускников занимает МГИМО (230 тысяч рублей в месяц). На втором месте — МГУ имени Ломоносова (200 тысяч рублей). На третьем месте оказались СПбГУ и НИУ ВШЭ (180 тысяч рублей).

При составлении рейтинга аналитики использовали базу резюме и другие открытые источники за два месяца. В список вошли вузы, выпускники которых востребованы в корпоративном юридическом консалтинге, судебной системе, прокуратуре, адвокатуре, международном праве.

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