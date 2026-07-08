Атаку БПЛА отразили в Ростовской области и в ряде других регионов России

Силы ПВО работали в течение ночи и утром 8 июля. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В течение ночи с 20 часов 7 июля до 8 часов утра 8 июля в Ростовской области отразили атаку БПЛА. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

- Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили беспилотные летательные аппараты самолетного типа, - информирует военное ведомство.

Атаку отразили не только в Ростовской области, но и в ряде других регионов страны. Всего ликвидировали 415 БПЛА.

Добавим, по данным губернатора Юрия Слюсаря, на Дону прошедшей ночью сбили около 70 БПЛА. В Таганрогском заливе после воздушной атаки были повреждены два танкера, следовавшие в Ростов-на-Дону. Два человека получили незначительные ранения. Одному пострадавшему оказали помощь на месте, другому пострадавшему помогли в больнице.

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