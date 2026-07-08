Власти Ростова решили возобновить движение троллейбусов на Западный

Сейчас в нормативном состоянии в Ростове только 20 троллейбусов. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Концепцию развития троллейбусного движения в Ростове-на-Дону доработали с учетом мнения экспертов и общественности. Об этом после публикации обновленного планирования регулярных перевозок сообщил и. о. директора городского департамента транспорта Евгений Романцов.

По словам чиновника, сейчас в нормативном состоянии в Ростове только 20 троллейбусов. На первом этапе развития этого вида транспорта собираются сосредоточить подвижный состав на трех наиболее востребованных маршрутах: № 2, 17 и 22.

На втором этапе за счет участия в федеральных программах и закупки 24 троллейбусов намерены восстановить работу маршрутов № 1, 5, 6 и 9.

В рамках третьего этапа должны восстановить троллейбусные маршруты западного направления: № 8, 10, 12.

- Но основная доля перевозок, будет обеспечиваться автобусными маршрутами, - рассказал Евгений Романцов.

К слову, также учли пожелания ростовчан по автобусам. В новом документе скорректировали схемы некоторых направлений. В частности, маршрут № 6а перевели на №6. По-новому должы следовать автобусы № 39а, 43, 81, 63, 72, 97, 88.

Также плановое число машин увеличили с 741 до 768 единиц. В том числе, количество автобусов особо большого класса увеличили с 43 до 61 единицы. Планируется закупка более 300 автобусов, в том числе 47 машин особо большого класса.

Добавим, ранее Евгений Романцов прокомментировал ситуацию с автобусами-гармошками.

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