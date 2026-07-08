Глава СК взял на контроль дело о сгоревшем 12-летнем мальчике в Ростове

Гибель ребенка расследуют в рамках статьи «Убийство». Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Дело о заживо сгоревшем 12-летнем мальчике в Ростове-на-Дону взял на контроль председатель СК России Александр Бастрыкин. Об этом сообщает пресс-служба федерального Следкома.

Гибель ребенка расследуют в рамках статьи 105 УК РФ («Убийство»).

По предварительной инфомации, ночью несколько несовершеннолетних неосторожно обращались с легковоспламеняющейся жидкостью. В итоге один из ребят получил термический ожог и скончался в больнице.

- Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела, - сообщили в Следкоме России.

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