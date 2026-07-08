В Ростове установят 450 «умных» остановок для общественного транспорта. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове-на-Дону в рамках реализации Документа планирования регулярных перевозок предусмотрено масштабное обновление остановочной инфраструктуры. В городе планируют установить 450 умных остановок, рассказал на пресс-конференции и.о. директора департамента транспорта Евгений Романцов.

- Обязательства по установке павильонов рассчитаны на пятилетний период. В прошлом году концессионеры смонтировали 50 остановок. За оставшиеся четыре года специалисты должны ставить еще по 100 павильонов ежегодно, — пояснил руководитель ведомства.

Помимо высокотехнологичных комплексов, на улицах появятся обычные павильоны в едином стиле. До конца текущего года подрядчики заменят 100 старых конструкций, а затем будут обновлять по 370 объектов ежегодно.

Также транспортный документ предусматривает обустройство 23 совершенно новых посадочных площадок. Их появление связано с активным развитием спальных районов и строительством жилых комплексов.

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