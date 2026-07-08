Власти Ростова запланировали закупку новых троллейбусов на 2027 год. Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Ростове-на-Дону масштабная закупка новых троллейбусов для городских маршрутов запланирована на 2027 год. Об этом на пресс-конференции рассказал исполняющий обязанности директора департамента транспорта Евгений Романцов.

- Мы будем участвовать во всех федеральных программах, используя любые возможности для развития электрического транспорта, — пояснил глава ведомства.

Изначально чиновники рассчитывали получить средства на обновление подвижного состава за счет участия в государственных проектах в текущем году, но заявку отклонили. Несмотря на это, профильные специалисты продолжат направлять запросы на выделение субсидий.

Модернизация экологически чистых машин заложена в официальный документ планирования регулярных перевозок. Предварительные расчеты стоимости работ уже сформированы.

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