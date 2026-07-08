И. о. главы дептранса заявил о приостановке трамвайного проекта в Ростове

На данный момент реализация трамвайного проекта экономически нецелесообразна для бюджета. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове-на-Дону приостановили концессионное соглашение о развитии трамвая. Об этом сообщил и. о. директора городского департамента транспорта Евгений Романцов.

- На сегодняшний день действует концессионное соглашение с ООО «Синара – ГТР Ростов-на-Дону». Реализация проекта приостановлена. Прогноз удорожания строительства трамвайной инфраструктуры практически в два раза превысил исходный предельный лимит. При подобных параметрах проекта, его реализация экономически нецелесообразна для бюджета, - пояснил Евгений Романцов.

Чиновник добавил, что власти и концессионер сейчас ведут переговоры.

Параллельно прорабатываются альтернативные варианты. Проводятся встречи с компаниями, предлагающими новые решения по трамвайному движению.

Напомним, соглашение о модернизации трамвайной инфраструктуры в Ростове было приостановлено в конце 2024 года. Тогда общая стоимость проекта выросла до 80 млрд рублей. При этом линию на участке от Жданова до Малиновского в Левенцовке успели построить на 99%.

Добавим, также Евгений Романцов сообщил о других трамвайных решениях, внесенных в обновленное планирование регулярных перевозок. В частности, были учтены просьбы ростовчан о сохранении маршрута № 6. Кроме того, для транспортного обслуживания нового ЖК «Культура» трамваи № 4 и 6 должны пустить по встречно-кольцевой схеме.

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