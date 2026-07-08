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НовостиОбщество8 июля 2026 12:01

И. о. главы дептранса заявил о приостановке трамвайного проекта в Ростове

Власти Ростова еще ведут переговоры по проекту трамвайной модернизации
Ангелина СКИБА
На данный момент реализация трамвайного проекта экономически нецелесообразна для бюджета.

На данный момент реализация трамвайного проекта экономически нецелесообразна для бюджета.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове-на-Дону приостановили концессионное соглашение о развитии трамвая. Об этом сообщил и. о. директора городского департамента транспорта Евгений Романцов.

- На сегодняшний день действует концессионное соглашение с ООО «Синара – ГТР Ростов-на-Дону». Реализация проекта приостановлена. Прогноз удорожания строительства трамвайной инфраструктуры практически в два раза превысил исходный предельный лимит. При подобных параметрах проекта, его реализация экономически нецелесообразна для бюджета, - пояснил Евгений Романцов.

Чиновник добавил, что власти и концессионер сейчас ведут переговоры.

Параллельно прорабатываются альтернативные варианты. Проводятся встречи с компаниями, предлагающими новые решения по трамвайному движению.

Напомним, соглашение о модернизации трамвайной инфраструктуры в Ростове было приостановлено в конце 2024 года. Тогда общая стоимость проекта выросла до 80 млрд рублей. При этом линию на участке от Жданова до Малиновского в Левенцовке успели построить на 99%.

Добавим, также Евгений Романцов сообщил о других трамвайных решениях, внесенных в обновленное планирование регулярных перевозок. В частности, были учтены просьбы ростовчан о сохранении маршрута № 6. Кроме того, для транспортного обслуживания нового ЖК «Культура» трамваи № 4 и 6 должны пустить по встречно-кольцевой схеме.

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