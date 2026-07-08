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НовостиОбщество8 июля 2026 12:48

Около 4000 выпускников в Ростовской области пересдадут ЕГЭ в президентские дни

8 и 9 июля выпускникам разрешили пересдать по одному предмету ЕГЭ
Ангелина СКИБА
При пересдаче первый результат аннулируется, действительным будет считаться новый балл.

При пересдаче первый результат аннулируется, действительным будет считаться новый балл.

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Около 4000 выпускников Ростовской области воспользовались правом на пересдачу ЕГЭ в «президентские дни», 8 и 9 июля. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Андрей Фатеев.

- Наиболее популярный экзамен – обществознание, на него зарегистрировались 837 человек. Вторым предметом по популярности стала информатика, ее выбрали 714 ребят. На третьем месте – русский язык, экзамен перепишут 566 выпускников, – рассказал Андрей Фатеев.

Ребятам разрешили пересдать один предмет.

8 июля написали литературу, русский язык, физику, химию, информатику и письменную часть английского языка.

9 июля планируются экзамены по биологии, географии, истории, обществознанию, математике (базового и профильного уровней) и устной части английского языка.

Напомним, при пересдаче первый результат аннулируется, действительным будет считаться новый балл. Результаты экзаменов станут известны не позднее 21 июля.

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