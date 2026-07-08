Нарушения при оформлении сливочного масла выявили в Ростове

Сертификат был аннулирован ранее за несоответствие товара. Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове-на-Дону выявили нарушение при оформлении электронных документов на сливочное масло. Об этом рассказали в управлении Россельхознадзора.

На нарушении поймали площадку юридического лица. Оказалось, уполномоченный работник предприятия заполнил документы без производственного сертификата. При этом сертификат был аннулирован ранее за несоответствие товара.

- Это могло привести к выпуску небезопасной молочной продукции. Юридическому лицу объявили предостережение, - сообщили в управлении Россельхознадзора.

Добавим, также с 1 января по 30 июня в одной из торговых сетей на территории региона выявили шесть фактов продажи фальсифицированной молочной продукции. В магазины продукция поступала от юрлица, зарегистрированного в Аксайском районе. В этом случае нарушителю также вынесли предостережение, а все материалы направили в Роспотребнадзор.

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