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НовостиОбщество8 июля 2026 14:01

В Ростове изменили правила застройки для медцентра около парка Островского

Медицинский центр с парковкой планируют построить в Ростове
Ангелина СКИБА
Планируется строительство лечебно-реабилитационного центра восстановительной медицины.

Планируется строительство лечебно-реабилитационного центра восстановительной медицины.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове-на-Дону внесли изменения в правила землепользования и застройки. Об этом со ссылкой на донской минстрой сообщает «Город N».

По информации издания, требования обновили для того, чтобы рядом с парком Островского можно было возвести многофункциональный лечебно-реабилитационный центр восстановительной медицины.

Рядом с новым медучреждением планируют создать парковку и рекреационную зону. Партнер донского правительства в проекте не называется.

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