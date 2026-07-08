В Ростове изменили правила застройки для медцентра около парка Островского

Планируется строительство лечебно-реабилитационного центра восстановительной медицины. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове-на-Дону внесли изменения в правила землепользования и застройки. Об этом со ссылкой на донской минстрой сообщает «Город N».

По информации издания, требования обновили для того, чтобы рядом с парком Островского можно было возвести многофункциональный лечебно-реабилитационный центр восстановительной медицины.

Рядом с новым медучреждением планируют создать парковку и рекреационную зону. Партнер донского правительства в проекте не называется.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

В Ростовской области создают инфраструктуру для поддержки молодых семей

В университете Новочеркасска открыли комнату матери и ребенка (подробности)