Житель Шахт лишился более полумиллиона рублей, заказав иномарку из Европы

Жителей Дона просят быть осторожными при финансовых сделках через интернет. Фото: Анастасия ОСИПОВА. Перейти в Фотобанк КП

68-летний житель Шахт потерял 510 тысяч рублей, заказав иномарку из Европы. Детали рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Как выяснилось, мужчина пытался купить через интернет автомобиль «Тойота Рав 4». Объявление о продаже он увидел в одном из мессенджеров. Шахтинец перешел по ссылке, связался с менеджером и договорился о покупке авто из Германии.

Вскоре пришел договор, а также потребовали оплатить таможенную пошлину для ввоза автомобиля. Покупатель сначала перевел деньги и только потом решил проверить организацию, реквизиты которой указаны в договоре. Тогда он понял, что стал жертвой обмана.

По факту случившегося завели дело по статье «Мошенничество» (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Преступников ищут.

Жителей Дона просят быть осторожными при финансовых сделках через интернет. Нужно внимательно перепроверять всю информацию. Не следует доверять незнакомцам. Особое внимание необходимо уделять реквизитам организаций.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

В Ростовской области стоматолога будут судить за мошенничество на 1,1 млн рублей

Зубопротезирование, которого не было: стоматолога-ортопеда будут судить на Дону (подробности)