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НовостиПроисшествия8 июля 2026 15:13

Житель Шахт лишился более полумиллиона рублей, заказав иномарку из Европы

Шахтинец заказал машину и стал жертвой обмана
Ангелина СКИБА
Жителей Дона просят быть осторожными при финансовых сделках через интернет.

Жителей Дона просят быть осторожными при финансовых сделках через интернет.

Фото: Анастасия ОСИПОВА. Перейти в Фотобанк КП

68-летний житель Шахт потерял 510 тысяч рублей, заказав иномарку из Европы. Детали рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Как выяснилось, мужчина пытался купить через интернет автомобиль «Тойота Рав 4». Объявление о продаже он увидел в одном из мессенджеров. Шахтинец перешел по ссылке, связался с менеджером и договорился о покупке авто из Германии.

Вскоре пришел договор, а также потребовали оплатить таможенную пошлину для ввоза автомобиля. Покупатель сначала перевел деньги и только потом решил проверить организацию, реквизиты которой указаны в договоре. Тогда он понял, что стал жертвой обмана.

По факту случившегося завели дело по статье «Мошенничество» (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Преступников ищут.

Жителей Дона просят быть осторожными при финансовых сделках через интернет. Нужно внимательно перепроверять всю информацию. Не следует доверять незнакомцам. Особое внимание необходимо уделять реквизитам организаций.

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