Два трамвайных маршрута в Ростове сохранят по просьбам горожан

Для обеспечения транспортной доступности нового жилого комплекса «Культура» оба маршрута организуют по встречно-кольцевой схеме. Фото: Денис Демков. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове по просьбам горожан сохранят два трамвайных маршрута. Об этом рассказал и.о. директора Департамента транспорта Евгений Романцов, комментируя опубликованный администрацией Донской столицы доработанный Документ планирования регулярных перевозок.

В документе разъясняется, какие изменения ждут городской пассажирский транспорт.

- В части трамвайного движения учли пожелания жителей. В итоге принято решение сохранить маршрут № 6. Что касается маршрута № 4, он также останется, но с изменениями, - объяснил Евгений Романцов.

Для обеспечения транспортной доступности нового жилого комплекса «Культура» оба маршрута организуют по встречно-кольцевой схеме.

- Это позволит связать жилые районы с центральной частью города.

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