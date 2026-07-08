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НовостиОбщество8 июля 2026 16:37

В Ростове имущество экс-судьи Верховного суда РФ изъяли в доход государства

Среди 97 объектов, изъятых у экс-судьи Верховного суда, есть два участка в Ростове-на-Дону
Татьяна ТИХОНОВА
В государственную собственность перешли два участка в Ростове-на-Дону и в Вологде, которые принадлежали экс-судье.

В государственную собственность перешли два участка в Ростове-на-Дону и в Вологде, которые принадлежали экс-судье.

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Имущество экс-судьи Верховного суда РФ, в том числе недвижимость в Ростове-на-Дону, обращено в доход государства. Об этом сообщают в Федеральной службе судебных приставов.

Останкинский районный суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры.

- Активы бывшего судьи признаны полученными коррупционным путем. В результате в доход России обратили 97 объектов недвижимости. Они находятся в восьми регионах: Краснодаре, Воронеже, Москве, Калининграде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Нижнем Новгороде и Вологде, - рассказали приставы.

Судебные приставы Главного межрегионального управления ФССП провели оперативные мероприятия.

- В государственную собственность перешли два участка в Ростове-на-Дону и в Вологде, которые принадлежали экс-судье. Также изъяты 18 участков, оформленных на его сына, и еще 77 земельных участков и помещений, записанных на аффилированного предпринимателя. Всего — 97 объектов. Все они теперь обращены в доход государства.

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