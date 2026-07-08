40 донских семей наградили в День семьи, любви и верности в Ростове

40 семей получили почетную награду. Фото: управления информационной политики правительства Ростовской области

40 пар из Ростовской области получили награду «Во благо семьи и общества» в День семьи, любви и верности. Об этом сообщают в правительстве Донского региона.

Торжественная церемония прошла 8 июля. Заместитель губернатора Олеся Старжинская вручила государственные награды, знаки губернатора «Во благо семьи и общества», а также почетные звания «Трудовая династия Дона» и медали «За любовь и верность».

Среди награжденных — супруги Денисовы. Их стаж совместной жизни превышает 50 лет. Владимир Григорьевич участвовал в операции «Анадырь» во время Карибского кризиса на Кубе, более 40 лет преподавал в техникуме железнодорожного транспорта. Любовь Петровна работала воспитателем и медицинским работником. Общий трудовой стаж супругов — почти 100 лет.

На мероприятии также присутствовали многодетные родители, трудовые династии, семьи участников СВО и молодожены, которые вступили в брак в этот день.

Всего же, по данным управления информационной политики правительства региона, в Ростовской области проживает более миллиона семей. Почти 57 тысяч из них — многодетные. Ежегодно свыше 200 тысяч семей получают социальную помощь.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Я хочу попасть в рай с тобой»: Как грек с первого взгляда влюбился в ростовчанку и спустя несколько месяцев женился

Ростовчанка встретила будущего мужа-грека в церковном хоре, но первой его обняла будущая теща (подробнее)