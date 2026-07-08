Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
+25°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 июля 2026 19:04

Часть Северного жилмассива Ростова осталась без света вечером 8 июля

Отключения в Северном жилмассиве Ростова вечером 8 июля затронули улицы Добровольского, Комарова, Пацаева и Орбитальную
Татьяна ТИХОНОВА
Без света остались тысячи жителей Ворошиловского района Ростова.

Без света остались тысячи жителей Ворошиловского района Ростова.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Часть Северного жилого массива Ростова-на-Дону осталась без электричества вечером в среду, 8 июля. Об этом сообщили в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго».

- Технологическое нарушение произошло в 20:45 в сети 10 кВ. Без света остались потребители на улицах Добровольского, бульваре Комарова, улицах Пацаева и Орбитальной, - уточнили ресурсники.

Энергетики планируют восстановить подачу электроэнергии в течение двух-трех часов. В компании предупредили, что свет могут дать без дополнительного оповещения.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

И. о. главы дептранса заявил о приостановке трамвайного проекта в Ростове

Власти Ростова еще ведут переговоры по проекту трамвайной модернизации (подробнее)