В Ростове будут судить мошенника, обманувшего бойца СВО на 1,7 млн рублей

Мошенник обещал ежемесячную прибыль около 300 тысяч рублей. Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Ростовской области будут судить мошенника из Санкт-Петербурга, который обманул участника СВО на 1,7 млн рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Донского региона.

— Прокуратура Константиновского района утвердила обвинительное заключение в отношении 31-летнего местного жителя. Его обвиняют по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере, — прокомментировали в ведомстве.

По версии следствия, в 2025 году мужчина убедил 19-летнего знакомого вложить деньги в открытие кафе. Он обещал ежемесячную прибыль около 300 тысяч рублей. Потерпевший, который вскоре отправился в зону СВО, передал ему свыше 1,7 миллиона рублей. Однако обвиняемый не собирался открывать бизнес. Деньги он потратил на личные нужды.

— Уголовное дело направлено в Усть-Донецкий районный суд для рассмотрения. Максимальное наказание по статье — до десяти лет лишения свободы.

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