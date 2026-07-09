Ростовская область вошла в топ-10 регионов России по развитию креативных индустрий

Ростовская область вошла в топ-10 рейтинга развития креативных индустрий в России. Фото: РРАПП

Ростовская область вошла в топ-10 рейтинга развития креативных индустрий в России по итогам 2025 года, поднявшись на 8-е место с 32-й позиции годом ранее. Об этом рассказали в правительстве региона. Исследование, подготовленное НИУ «Высшая школа экономики», отметило успехи Донского края в сфере разработки ПО, архитектуры, дизайна и кино, а также эффективность мер поддержки креативного бизнеса.

- На позиции в рейтинге повлияли совокупность социально-экономических факторов, наличие инфраструктуры, образовательной среды и профессиональных сообществ, а также механизмов поддержки предпринимательства, - рассказали в региональном правительстве.

Отметим, сегодня в области действует Центр креативных индустрий, налоговые преференции и реестр, включающий более 400 участников. Развитие сектора проходит по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».

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