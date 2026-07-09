Ученые из Ростова зафиксировали сейшевые волны в Таганрогском заливе

Ученый сравнил тонкие колебания водной массы с «дыханием» залива. Фото: Мария Ворнакова.

Ученые из Ростовской области во время экспедиции на научно-исследовательском судне «Денеб» зафиксировали сейшевые волны в Таганрогском заливе. О природном явлении рассказал начальник рейса ЮНЦ РАН, гидробиолог Андрей Савикин.

- Мы стремились зафиксировать в Таганрогском заливе сейшу. Что это такое? Представьте себе огромную чашу полузамкнутого водоема, где вода под действием ветра или скачков атмосферного давления начинает ритмично колебаться, как при покачивании таза с водой. Возникает стоячая волна — сейша, и у нее есть свои периоды и своя пространственная структура, - пояснил Андрей Савикин.

Поймать явление пытались в течение трех суток. Для этого установили две станции и периодически измеряли течения.

- Именно такая детальная и непрерывная запись позволяет выделить тонкие колебания водной массы — «дыхание» залива, которое иначе просто не заметить. Характер зарегистрированных течений действительно несет признаки сейшевых волн, - отметил Андрей Савикин.

Также учение исследовали границы ареала двустворчатых моллюсков, в частности, песчаной ракушки (Mya arenaria). Участники рейса работали в районе от устья Дона до траверса Ейска.

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