Коллегия по уголовным делам ВС РФ поддержала оставила в силе оправдательный приговор. Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Верховный суд России оправдал экс-главу Ворошиловского района Ростова-на-Дону Виктора Бережного. Решение утвердили по делу об обрушении части подъезда многоквартирного дома на улице Нариманова.

Известно, что первая инстанция не нашла в действиях подсудимого состава преступления, но кассация решение отменила и направила дело на новое рассмотрение.

- В жалобе в Верховный Суд России адвокаты заявили, что у Бережного, как у главы районной администрации города, не имелось полномочий, за неисполнение которых ему предъявлено обвинение в халатности. Коллегия по уголовным делам ВС РФ поддержала доводы и оставила в силе оправдательный приговор, признано право на реабилитацию, - говорится в сообщении Верховного суда России.

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