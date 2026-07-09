В аварии с грузовиком на трассе М-4 «Дон» погибла 31-летняя женщина

Полиция завела уголовное дело после гибели женщины в ДТП на трассе М-4 «Дон». Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Аксайском районе Ростовской области возбудили уголовное дело после аварии на трассе М-4 «Дон». Там погибла женщина и пострадал ребенок, рассказали в региональном управлении МВД.

- Водитель иномарки не справился с управлением и допустил столкновение с движущимся в попутном направлении грузовым автомобилем, — уточнили в правоохранительном ведомстве.

Авария произошла с участием внедорожника и большегруза. За рулем легковой машины находился 37-летний мужчина. На трассе он на скорости врезался в кузов едущего впереди грузовика, которым управлял 61-летний водитель.

От сильного удара 31-летняя пассажир внедорожника получила смертельные травмы и скончалась на месте. В салоне машины также находилась 10-летняя девочка. Пострадавшего ребенка экстренно увезли в больницу.

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