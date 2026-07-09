Суд закрыл часть слушаний по делу экс-министра финансов Ростовской области

Слушания проходят в Кировском районном суде Ростова. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Часть слушаний по делу экс-заместителя губернатора - бывшего министра финансов Ростовской области Лилии Федотовой провели в закрытом режиме. Эту информацию подтвердили в объединенной пресс-службе судов региона.

- Было одно закрытое заседание по допросу свидетеля, следующее, скорее всего, тоже будет закрытым в связи с допросом другого свидетеля, - прокомментировали журналисту «КП - Ростов-на-Дону».

Напомним, экс-главу донского минфина задержали в феврале 2025 года по обвинению в превышении должностных полномочий. В Кировский районный суд Ростова-на-Дону материалы передали в 2026 году.

По версии СК, в 2020 году чиновник при наличии свободных остатков бюджетных средств необоснованно привлекла для нужд области кредиты в коммерческом банке на сумму 12 млрд рублей по ставкам свыше 6% годовых. В итоге ущерб региональной казне составил 1,9 млрд рублей.

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