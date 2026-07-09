Пожар на улице Фермерской в Батайске локализовали

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Пожар в Батайске локализовали на площади в 1500 квадратных метров. Об этом во второй половине дня 9 июля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
- Пожарные не допустили распространения огня на соседние здания, - добавили в ведомстве.
Напомним, сегодня утром на улице Фермерской в Батайске загорелись два складских помещения и деревянные поддоны. Тушение осложняли сухая и жаркая погода, сохранялась угроза распространения пламени.
Известно, что от МЧС на месте происшествия задействовали более 40 человек и 11 единиц техники.
Подпишись на нас в MAX и Telegram
Читайте также
Деревянные поддоны вспыхнули на открытой площадке в Батайске
На улице Фермерской в Батайске полыхают деревянные поддоны (подробности)