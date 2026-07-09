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НовостиПроисшествия9 июля 2026 11:55

Пожар на улице Фермерской в Батайске локализовали

МЧС: тушение складов в Батайске продолжается, пламя локализовано
Ангелина СКИБА
Пожарные не допустили распространения огня на соседние здания.

Пожарные не допустили распространения огня на соседние здания.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Пожар в Батайске локализовали на площади в 1500 квадратных метров. Об этом во второй половине дня 9 июля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

- Пожарные не допустили распространения огня на соседние здания, - добавили в ведомстве.

Напомним, сегодня утром на улице Фермерской в Батайске загорелись два складских помещения и деревянные поддоны. Тушение осложняли сухая и жаркая погода, сохранялась угроза распространения пламени.

Известно, что от МЧС на месте происшествия задействовали более 40 человек и 11 единиц техники.

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