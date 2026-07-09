Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области, ожидаются ливни

Во время дождя и ветра не следует находиться рядом с деревьями и ЛЭП. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области до конца суток 9 июля, 10 июля, а также ночью и утром 11 июля местами ожидается сильный дождь, ливень с грозой, градом и ветром до 20-23 м/с. Объявлено штормовое предупреждение, сообщили в управлении МЧС.

Напомним, во время непогоды лучше оставаться в помещениях. На улицах во время дождя и ветра не следует находиться рядом с деревьями, ЛЭП, легкими конструкциями и вывесками. Нельзя подходить к витринам и оборванным проводам.

При скачках электроэнергии в домах нужно отключать технику. Попросить о помощи при любых происшествиях можно по номеру «112».

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