Транспортно-логистический центр построят в Новочеркасске за 2 млрд рублей

Инвестор уже заключил договор купли-продажи площадки на территории ОЭЗ. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области инвестор запланировал строительство транспортно-логистического центра для железнодорожных контейнеров. Предварительная стоимость проекта - 2 млрд рублей инвестиций. Эта информация прозвучала на заседании экспортного совета.

Планируемая мощность комплекса - 87 тысяч TEU (1 млн тонн) в год. Площадку собираются локализовать в Новочеркасске, на территории особой экономической зоны «Ростовская» (ОЭЗ Ростовская).

Проектирование и строительно-монтажные работы проведут в 2028-2029 годы. Начало операционной деятельности наметили на 2030 год. К этому моменту уже заключили договор купли-продажи площадки на территории ОЭЗ. Добавим, на новом предприятии собираются открыть 88 рабочих мест.

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