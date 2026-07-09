Двухэтажный рейсовый автобус полностью выгорел на трассе под Ростовом

Охваченгную огнем машину тушили у обочины в районе 1085 км трассы М-4. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

На трассе М-4 «Дон» под Ростовом-на-Дону вспыхнул рейсовый двухэтажный автобус Москва - Ставрополь. Пассажиры успели спастись, а затем некоторое время стояли, глядя на полыхающий транспорт. Об этом рассказали в соцсетях сегодня, 9 июля.

По словам очевидцев, огонь сначала охватил заднюю часть транспорта, а затем быстро распространился дальше. В итоге на глазах у напуганных людей автобус полностью выгорел.

Инцидент подтвердили в МЧС. Вызов поступил во второй половине дня. Когда пожарные прибыли на место, охваченная огнем машина стояла у обочины в районе 1085 км трассы М-4. В тушении участвовали восемь сотрудников МЧС, использовали две единицы техники.

- Погибших и пострадавших нет, - подчеркнули в экстренном ведомстве.

Известно, что к пассажирам выгоревшего автобуса направили резервный транспорт.

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