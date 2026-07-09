Экспорт масложировой продукции из Ростовской области сократился на 10%

Ведущими импортерами для Ростовской области остаются Турция, Египет, Кения, Судан, Китай. Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Основу экспорта из Ростовской области по итогам первого полугодия 2026 года составили зерновые, на втором месте оказалась масложировая продукция, но объемы ее поставок сократились на 10% процентов. Об этом на заседании экспортного совета рассказала заместитель министра сельского хозяйства региона Ольга Чернобаева.

Замминистра отметила, что ведущими странами-импортерами для Ростовской области остаются Турция (пшеница, подсолнечное масло), Египет (пшеница, подсолнечное масло), Кения (пшеница), Судан (пшеница), Китай (жмых, зернобобовые, семена льна).

- Мы занимаем второе место по экспорту агропродовольситвия после Москвы. По сравнению с прошлым годом в 2026 году экспорт продовольствия вырос на 26%. При этом структура оказалась прежней: зерновые - 66%, масложировая продукция - 22%, пищевая и другая продукция - 12%, - прокоментировала Ольга Чернобаева.

Наибольший рост показали зерновые. Объем экспорта в 2026 году оказался на 60% больше, чем в первом полугодии 2025 года. Импортеры в рамках этого направления - Турция, Египет, Саудовская Аравия, Судан. Также появились новые направления, это Малави и Эфиопия.

Вторая по значимости экспортная продукция - масложировая, но в этой группе объемы отгрузки на 10% ниже, чем в первом полугодии 2025 года.

- Производители поставили почти в два раза меньше планируемого объема масложировой продукции. Экспортеры связывают это с рыночной конъюктурой, низкой маржинальностью экспорта, а также с увеличением времени доставки грузов в связи с длительным прохождением процедур осмотра и проверки судов на границе, - сообщила Ольга Чернобаева.

Масложировую продукцию Ростовская область в основном поставляет в Турцию, Китай, Индию и Ливан.

Также на 10% по сравнению с первым полугодием прошлого года сократился экспорт прочей продукции АПК.

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