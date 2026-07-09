Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
+30°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия9 июля 2026 14:57

Открытое горение ликвидировали на месте пожара в Батайске

Открытое пламя ликвидировали на улице Фермерской в Батайске, тушение еще ведется
Ангелина СКИБА
Открытого пламени нет, но тушение еще ведется.

Открытого пламени нет, но тушение еще ведется.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Открытое пламя ликвидировали на месте пожара в Батайске. Об этом вечером 9 июля сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

- В 17:30 объявили ликвидацию открытого горения, - прокомментировали в экстренном ведомстве.

Напомним, утром 9 июля на улице Фермерской в Батайске загорелись два складских помещения и деревянные поддоны. Некоторое время сохранялась угроза распространения пламени.

Во второй половине дня горение локализовали на площади в 1500 квадратных метров. Сейчас открытого пламени нет, но тушение еще ведется. Полную ликвидацию пожара пока не объявляли.

Известно, что от МЧС на месте происшествия задействовали более 40 человек и 11 единиц техники.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

Двухэтажный рейсовый автобус полностью выгорел на трассе под Ростовом

Успели спастись из полыхающего автобуса: пассажирам рейса Москва - Ставрополь потребовалась помощь под Ростовом (подробности)