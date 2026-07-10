Пять пожаров возникли в Ростовской области после атаки БПЛА в ночь на 10 июля

Два пожара из пяти локализованы в Ростовской области после атаки БПЛА. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 10 июля Ростовская область подвергается воздушной атаке беспилотников. Силами ПВО уничтожено порядка 35 БПЛА в Таганроге, Азове, Азовском и Матвеево-Курганском районах. В результате атаки было зафиксировано пять пожаров: два — на объектах хранения нефтепродуктов в Азове, по одному — на административных зданиях в селе Кагальник Азовского района и в Таганроге, а также на территории Морского порта Таганрога. Об этом сообщил донской губернатор.

В селе Кагальник пожар в административном здании полностью локализован. В Азове на двух объектах хранения нефтепродуктов продолжается ликвидация возгораний, работают экстренные службы. В Таганроге осколками БПЛА повреждены остекление и двери частного дома. Возгорание на крыше административного здания ликвидировано. А на территории Морского порта продолжается тушение пожара.

Как сказано в сообщении, погибших и пострадавших нет.

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