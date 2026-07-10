Стали известны даты школьных каникул на новый учебный год в Ростовской области

Сроки каникул утвердили, чтобы сбалансировать периоды учебы и отдыха для школьников. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Школам Ростовской области объявили планируемые даты каникул на следующий учебный год. Рекомендации поступили от Минпросвещения России, сообщают донские власти.

Сроки утвердили, чтобы сбалансировать периоды учебы и отдыха, а также избежать переутомления школьников.

График каникул:

- с 26 октября по 3 ноября 2026 года (осенние);

- с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года (зимние);

- с 27 марта по 4 апреля 2027 года (весенние);

- с 27 мая по 31 августа 2027 года (летние).

Для первоклассников дополнительные дни отдыха назначили на период с 15 до 21 февраля 2027 года.

- Школы придерживаются учебного календаря, предложенного Минпросвещения России, и формируют свои учебные планы с учетом дат каникул, рекомендованных федеральным ведомством, - пояснила министр образования Ростовской области Виктория Чернышова.

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