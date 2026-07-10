Таганрог и Азов подверглись массированной атаке БПЛА

После беспилотной атаки зафиксировали возгорания. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

10 июля Таганрог и Азов, а также Азовский и Матвеево-Курганский районы подверглись массированной атаке БПЛА. Силы ПВО ликвидировали около 35 беспилотников, в территориях были зафиксированы возгорания.

В Таганроге вспыхнуло и было оперативно потушено возгорание на крыше административного здания, а также началось возгорание на территории Морского порта. Сейчас в порту тушат горение нефтепродуктов. Задействовали оперативные службы и пожарный поезд.

С 7 утра 10 июля в границах пострадавших домов ввели локальный режим ЧС. В пункт временного размещения были эвакуированы жильцы. Вернуться в свои дома они смогут через несколько дней.

Также произошли пожары в Азове и Азовском районе.

В селе Кагальник Азовского района зафиксировали возгорание административного здания. В Азове огонь разгорелся на двух объектах хранения нефтепродуктов.

По данным властей, в Азове на данный момент ликвидируют пламя на объекте хранения нефтепродуктов и на одном из предприятий Азова. К тушению привлекли силы и средства областных и муниципальных экстренных служб. Возгорания локализованы.

Превышения предельных концентраций опасных веществ специалисты Роспотребнадзора не выявили. Жители эвакуированных домов разместились у родственников, разворачивать ПВР не потребовалось.

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