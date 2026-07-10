Губернатор Юрий Слюсарь проверил ход ликвидации последствий атаки БПЛА в Азове

На местах развернуты оперативные штабы МЧС. Фото: сайт правительства Ростовской области

После Таганрога губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь побывал в Азове, где также зафиксировали возгорания после атаки БПЛА.

- Продолжается ликвидация возгораний нефтепродуктов. На местах развернуты оперативные штабы МЧС. Запасов пены для тушения достаточно. На двух объектах хранения нефтепродуктов пожар локализован, - сообщил в соцсетях Юрий Слюсарь.

Сейчас ликвидируют горение на объекте хранения нефтепродуктов и на одном из предприятий Азова. Задействовали силы и средства областных и муниципальных экстренных служб.

- Специалисты Роспотребнадзора провели замеры воздуха. Превышения предельных концентраций опасных веществ не выявлено, - добавил Юрий Слюсарь.

По информации властей, погибших и пострадавших нет. В Азове и Азовском районе жители эвакуированных домов разместились у родственников. Разворачивать пункт временного размещения не потребовалось. Людям будет оказана помощь, подчеркнул губернатор.

Напомним, возгорание нефтепродуктов сейчас также продолжают тушить в морском порту Таганрога. Работают оперативные службы, задействовали пожарный поезд. Ранее в городе ввели локальный режим ЧС.

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