Ракетный удар грозил Ростовской области, затем объявили о беспилотной угрозе

При угрозе БПЛА следует уйти с улицы в помещение, нельзя подходить к окнам. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 10 июля Ростовской области угрожал ракетный удар, затем опасность сняли. Теперь оповестили о беспилотной опасности на юге региона. Информация поступила в приложении МЧС.

Опасность БПЛА объявили в 20:55. Сообщений о снятии угрозы пока не поступало. Напомним, после предупреждения о возможной беспилотной атаке следует уйти с улицы в помещение, нельзя подходить к окнам.

Добавим, утром 10 июля стало известно о ликвидации около 35 БПЛА. Воздушную атаку отразили в Таганроге и Азове, а также в Азовском и Матвеево-Курганском районах. Власти сообщили пожарах.

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